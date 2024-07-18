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Бизнес такси в Санкт-Петербурге
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Трансфер аэропорт, ж\д вокзал
от 2 500 руб.
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V Klass - минимальный казаз 3+1, разные комплектации.
от 9000 руб.
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Почасовая аренда
(цена первого часа, каждый следующий по 2000 р.ч.)
от 3 000 руб.
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Ответственные поручения
Авто няня
от 3 000 руб.
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Трансфер Аэропорт, ж.д вокзал
Водитель встретит с табличкой и поможет с багажом. Фиксированный тариф в черте СПб.
Mercedes V klass
Фиксированный тариф с заранее индивидуально подобранными удобствами.
Почасовая аренда
Для своего удобства, можете заказать личного водителя с почасовой арендой.
Обслуживание мероприятий
Деловые мероприятия, свадьбы, банкеты вечеринки
Наши преимущества
Гарантируем высокое качество обслуживания и отличный сервис
Собственный контроль сервиса
Поможем решить любые проблемы, с которыми могут столкнуться наши клиенты.
Подача ко времени
Заранее договариваемся о сроках выполнения заказа и соблюдаем их.
Заключение договора
Работаем официально, любые формы оплаты, безналичный расчет, НДС.
Выгодная цена
Работаем без посредников, собственный парк из более 30 автомобилей Mercedes E-Class поэтому предлагаем лучшее соотношение цены и качества.
Многолетний опыт
Стабильность, надежность , профессионализм компании.
Все поездки застрахованы
Обязательное страхование ответственности перевозчика перед пассажирами.
Наши контакты
Наш адрес:
пр. Медиков, 5 БЦ "Карповка"Санкт-Петербург
Часы работы:
Пн-Пт: 08:00 - 21:00
Сб, Вс: 08:00 - 21:00
Телефон:
8 (812) 986-66-86
Электронная почта:
dilijans178@gmail.com
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Я принимаю
Положение
и
Согласие
на обработку персональных данных.
"DILIJANS"
Персональные водители
ИНН 010515071908 КC/30101810600000000786
ОГРН/ 318470400064822
8 (812) 986-66-86
dilijans178@gmail.com
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